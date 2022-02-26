«Взять Тбилиси труда бы не составило. Киев тоже можно»

«Российская армия получила не только новые эффективные виды вооружений, но и большой боевой опыт. Самый масштабный – в Сирии, где воздушной и наземной группировкой удалось в короткие сроки преломить ситуацию, – рассказал «Газете.Ru» полковник запаса Геннадий Шорохов. – Именно там были апробированы точечные удары ракетами «Калибр» по позициям боевиков, там показала свою эффективность авиация ВКС, в том числе с использованием стратегической авиации. Мобильные группы из состава Сил специальных операций смогли парализовать деятельность многочисленных отрядов джихадистов и позволить правительственной армии Башара Асада взять под контроль большую часть территории страны. Отработанная тактика будет использована сейчас и на территории Украины, где главной задачей является не уничтожение противника, а принуждение его к миру. Это поможет сохранить жизни солдат двух сторон, но в первую очередь мирного населения».