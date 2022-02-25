Подвиг российского спецназа открыл дорогу на Киев

Российская армия в пятницу вошла в Киев. Это произошло всего лишь на вторые сутки после начала специальной военной операции на Украине, а значит, происходящее можно оценивать как грандиозный успех. Однако есть основания полагать, что весь план операции висел на волоске – и все получилось успешно только благодаря настоящему подвигу бойцов спецназа.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Российская армия вошла на территорию Украины с нескольких разных направлений. Самое очевидное, конечно же – на Харьков, вечером в пятницу там зафиксированы интенсивные перестрелки.

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Тяжелейшие бои ведутся в Донбассе, и ведут их войска недавно признанных республик, ДНР и ЛНР. По последним сообщениям, войска ДНР при поддержке ВС РФ прорвали оборону украинских нацбатов и глубоко продвинулись в направлении Волновахи.

Быстро развивается успех на южном направлении. Российские войска прошли Херсон, к вечеру зафиксирован вертолетный десант в Николаеве, интенсивная работа зенитной ствольной артиллерии наблюдается в Одессе (предположительно по российским БПЛА).

Но самые главные события происходили на севере Украины, в районе Киева. Именно там, в аэропорту Гостомель еще накануне, 24 февраля был высажен еще один вертолетный десант.

И о его появлении там немедленно узнала едва ли не вся планета. Такой масштаб этому событию придал глобальный американский телеканал CNN, а точнее говоря, его съемочная группа, работающая в данный момент в Киеве. Корреспондент CNN Мэтью Ченс, услышав перестрелку в двадцати километрах от центра города, немедленно отправился на место событий. После чего сотни миллионов человек во всем мире увидели короткий, но очень впечатляющий ролик, сопровождавшийся словами Russian spetznaz.

На видео несколько человек, не суетясь, под звуки автоматных очередей обустраивали огневую позицию на одной из окраин гигантского аэродрома Гостомель. Пафос сюжета был мощным и прямолинейным – российские войска всего лишь через несколько часов после начала операции оказались на окраине украинской столицы. Представить подобное еще накануне было немыслимо.

Что же такое Гостомель, почему и как там оказались бойцы российских спецподразделений – и почему это имеет настолько большое значение?

Аэродром «Антонов» (еще несколько лет назад носивший официальное название Гостомель) – «домашний» аэродром знаменитой компании Антонов. Он находится в 25 км к северо-западу от центра украинской столицы. Именно здесь расположен родной ангар легендарного сверхтяжелого самолета Ан-225 «Мрия». Здесь были построены и совершили первые полеты и более ранние «антоновские» машины, использующиеся и поныне во всем мире, в том числе Ан-124. Это аэродром с огромной ВПП – 3,5 тысячи метров, занимающий сотни гектаров. Он действует и оборудован всем необходимым для взлета и посадки тяжелых военно-транспортных самолетов.

#Russian Mi-8 sighted at #Antonov Airport earlier at midday 02/24/22. #VDV air assault forces disembarking.



Current status of Antonov Airport unknown. Will update when we learn more.



Added to https://t.co/cwZXGZK8w2https://t.co/QG63jxdfKY#Ukraine #RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/ki578hkXEA— WhereisRussiaToday (@WhereisRussia) February 24, 2022 Вечером 24 февраля появились сообщения о том, что на аэродроме высажен российский десант. Началась перестрелка (после чего туда и рванулась съемочная группа американского телеканала). В телеграм-каналах появились фотографии группы российских вертолетов над аэродромом.

Именно в этом и заключается тяжелая работа передовой группы спецназа ВДВ. Ее задача, в частности – высадиться (чаще всего вертолетным способом) на находящийся в тылу противника аэродром, занять оборону, обезопасить его и подготовить к приему основной группы. Эта основная группа должна прибыть уже не на вертолетах, а на тяжелых военно-транспортных машинах, например, Ил-76. Которые вмещают около 200 человек личного состава. И которые позволяют в считанные часы перебросить несколько полков в полном боевом снаряжении в нужную точку.

С военной точки зрения у Гостомеля есть целый ряд преимуществ перед другими киевскими аэродромами (Жуляны и Борисполь). Прежде всего – он используется не так часто, в нем гораздо меньше обслуживающего персонала и людей в целом. Он находится на правом берегу Днепра, где расположены основные административные здания Киева. Он ближе других к центру города. И самое главное – он ближе всего к белорусской границе (всего лишь порядка 60-70 км), откуда и выдвинулся российский десант. Судя по всему, вертолеты спецназа преодолели это расстояние над Днепром, который в этих местах, от белорусско-украинской границы до Киева, чрезвычайно широк.

Иначе говоря, взятие, захват и контроль Гостомеля – в данном случае ключ ко всему Киеву. Важнейшее условие успеха всей операции, проводимой Россией. Мгновенное появление в двадцати километрах от центра украинской столицы дивизии ВДВ России означает нож у сердца киевского режима. Это самое важное направление операции – не принижая, конечно, значения всех остальных. Не говоря уж о том, что именно с этого аэродрома до последнего момента оставалась возможность подняться в воздух – то есть теоретически, именно отсюда могли бы сбежать куда-нибудь в Польшу нынешние руководители киевского режима.

Разумеется, значение происходящего мгновенно поняли в киевском военном руководстве. Всю ночь на 25 февраля украинские телеграм-каналы, СМИ, официальные и полуофициальные лица наперебой докладывали о том, что в окрестностях Гостомеля идет интенсивный бой. Что «ВСУ вернули контроль над аэродромом». Что «русский десант уничтожен». Что на его отражение направлены все возможные силы, находящиеся под рукой.

Сообщения эти регулярно опровергались – но потом появлялись вновь. Утром было окончательно заявлено, и не кем-нибудь, а министром обороны Великобритании – «русский десант под Киевом провалился, Россия потеряла сотни бойцов».

Основания для таких заявлений, к сожалению, действительно могли быть. Прежде всего – согласно открытой информации, на Гостомель были высажены всего лишь двести бойцов спецназа. Да, это немало – но и не так уж много. Направить против них мотострелковый полк, усиленный танками – и за несколько часов вопрос должен быть решен.

Однако утром 25 февраля выяснилось, что перестрелка в Гостомеле вовсе не затихла – как должно было произойти, если бы спецназ действительно был уничтожен. Наоборот, она усилилась. А по соседству с Гостомелем внезапно начались другие бои. И появились сообщения совсем о других танках – российские боевые машины обнаружились возле населенного пункта Ворзель, в десяти км от аэродрома.

Это была, судя по всему, специальная группа помощи. Она, как можно предположить, всю ночь пробивалась к окруженным на аэродроме бойцам спецназа – и деблокировала ее наконец. Вслед за ней появились сообщения и о других подходящих к Киеву боевых группах российской армии.

А еще чуть позднее пришло официальное сообщение. «24 февраля Вооруженными силами Российской Федерации проведена успешная операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. <...> При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины», – рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Позднее было заявлено, что российские войска полностью заблокировали Киев с запада.

Мы пока ничего не знаем о том, что происходило на аэродроме в ночь на 25 февраля. Кто те люди, которые выдержали там бесспорно страшнейший бой. Как им удалось не только победить, но и уничтожить такое количество высокомотивированных сил противника. Мы не знаем, почему в итоге Гостомель не смог принять основную группу десанта – возможно, ВПП была безнадежно повреждена, посадочное оборудование уничтожено. Но несколько вещей уже можно сказать определенно.

Прежде всего – перед нами пример исключительной доблести и военного мастерства, явленный всем нам в режиме, что называется, реального времени. Бойцы спецназа полностью подтвердили слова президента Путина, сказавшего несколькими часами позже в адрес всех российских военных – «они действуют профессионально и героически».

Во-вторых, все они, до единого человека, достойны самых высоких наград.

И, наконец, в-третьих, самое главное – российские войска к концу светового дня 25 февраля вошли в Киев. Без героического десанта для захвата Гостомеля такой успех был бы категорически невозможен.