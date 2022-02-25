НАТО поставила точку в отправке войск на Украину

НАТО не рассматривает возможность отправки войск на Украину. Об этом в эфире радиостанции Zet рассказал директор Бюро национальной безопасности Польши BBN Павел Солох.
По его словам, в настоящее время этот вопрос Альянсом даже не рассматривается.
«Нет речи о направлении войск Союза [НАТО] и также войск Польши на Украину. Об этом нет речи, и на сегодняшний день это вообще не рассматривается», — приводит слова Солоха РИА «Новости».
Ранее министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что ни США, ни Европа не хотят допустить прямого военного столкновения с Россией. По ее словам, Россия, как и НАТО является ядерной державой. Она подчеркнула, что никто не хочет ядерной войны.