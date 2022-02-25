НАТО поставила точку в отправке войск на Украину

НАТО не рассматривает возможность отправки войск на Украину. Об этом в эфире радиостанции Zet рассказал директор Бюро национальной безопасности Польши BBN Павел Солох.

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По его словам, в настоящее время этот вопрос Альянсом даже не рассматривается.

«Нет речи о направлении войск Союза [НАТО] и также войск Польши на Украину. Об этом нет речи, и на сегодняшний день это вообще не рассматривается», — приводит слова Солоха РИА «Новости».