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12 минут назад

НАТО поставила точку в отправке войск на Украину

Елена Прошина

НАТО не рассматривает возможность отправки войск на Украину. Об этом в эфире радиостанции Zet рассказал директор Бюро национальной безопасности Польши BBN Павел Солох.

НАТО поставила точку в отправке войск на Украину
Фото: ReutersReuters

По его словам, в настоящее время этот вопрос Альянсом даже не рассматривается.

«Нет речи о направлении войск Союза [НАТО] и также войск Польши на Украину. Об этом нет речи, и на сегодняшний день это вообще не рассматривается», — приводит слова Солоха РИА «Новости».

Ранее министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что ни США, ни Европа не хотят допустить прямого военного столкновения с Россией. По ее словам, Россия, как и НАТО является ядерной державой. Она подчеркнула, что никто не хочет ядерной войны.

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