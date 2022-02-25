В Польше высказались об отправке войск НАТО на Украину

Отправка войск НАТО на Украину на фоне военной операции России в Донбассе на данный момент не рассматривается. Об отсутствии соответствующих планов заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох, передает News.ru.

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«Нет речи о направлении войск [Североатлантического] союза и также войск Польши на Украину. Об этом нет речи, и на сегодняшний день это вообще не рассматривается», — подчеркнул глава польского ведомства.

Ранее глава Минобороны Франции Флоранс Парли заявила, что ни в какой европейской стране и США нет желания вступать в войну с Россией. По ее словам, главной целью западных стран на данный момент является прекращение огня в Донбассе.