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1 час назад

В Польше заявили об отсутствии планов отправлять войска НАТО на Украину

Lenta.ru

Отправка войск НАТО на Украину на фоне военной операции России в Донбассе на данный момент не рассматривается. Об отсутствии соответствующих планов заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох, передает News.ru.

В Польше высказались об отправке войск НАТО на Украину
Фото: ReutersReuters

«Нет речи о направлении войск [Североатлантического] союза и также войск Польши на Украину. Об этом нет речи, и на сегодняшний день это вообще не рассматривается», — подчеркнул глава польского ведомства.

Ранее глава Минобороны Франции Флоранс Парли заявила, что ни в какой европейской стране и США нет желания вступать в войну с Россией. По ее словам, главной целью западных стран на данный момент является прекращение огня в Донбассе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Глава государства подчеркнул, что это было сделано по просьбе властей Донецкой и Луганской народных республик.

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