В России рассказали об устаревших украинских танках

Издание рассказывает, что основным танком украинских военных остается Т-64БВ. Модернизированные версии получили динамическую защиту, которая не может противостоять современным средствам поражения. Базовую модель машины приняли на вооружение в 1976 году.

Также в 2017 году парк Т-64БВ частично модифицировали. Более 200 танков оснастили блоками динамической защиты «Нож» и тепловизором. Помимо модификации 2017 года, Украина располагает танками Т-64Б1, разработанными для африканских заказчиков и Т-64БМ2 с новым двигателем. Семейство танков Т-64 дополняют машины Т-72АВ, Т-72Б1 и советские Т-80БВ с газотурбинными двигателями. Также на базах хранения находятся около 500 танков разных модификаций. В публикации предположили, что эти танки безнадежно устарели и не подлежат восстановлению.