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29 минут назад

Власти Крыма поблагодарили российских военных за прорыв водной блокады

Елена Прошина

Первый заместитель председателя Государственного Совета Крыма Ефим Фикс выразил благодарность военным России за снятие водной блокады полуострова, сообщает «Московский комсомолец».

Власти Крыма поблагодарили российских военных за прорыв водной блокады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, российские вооруженные силы прорвали водную блокаду Крыма, восстановив тем самым справедливость.

«Северо-Крымский канал возводила не Украина, его строил Советский Союз», — отметил Фикс.

Российские военные подразделения подошли к Херсону 24 февраля. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды в Крым.

Напомним, список причастных к блокадам Крыма может быть расширен. Об этом ранее заявил глава комитета по законодательству госсовета республики, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

Он считает, что все причастные к блокаде республики обязаны понести соответствующее наказание и возместить материальный ущерб гражданам, проживающим на территории полуострова.

В 2021 году СК РФ возбудил уголовное дело из-за водной блокады Крыма со стороны Украины, преступление квалифицируется по статье 358 УК РФ «Экоцид». Водная блокада Крыма со стороны Украины осуществляется через перекрытие Северо-Крымского канала.

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