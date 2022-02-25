Власти Крыма поблагодарили российских военных за прорыв водной блокады

Первый заместитель председателя Государственного Совета Крыма Ефим Фикс выразил благодарность военным России за снятие водной блокады полуострова, сообщает «Московский комсомолец».

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По его словам, российские вооруженные силы прорвали водную блокаду Крыма, восстановив тем самым справедливость.

«Северо-Крымский канал возводила не Украина, его строил Советский Союз», — отметил Фикс.

Российские военные подразделения подошли к Херсону 24 февраля. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды в Крым.

Напомним, список причастных к блокадам Крыма может быть расширен. Об этом ранее заявил глава комитета по законодательству госсовета республики, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

Он считает, что все причастные к блокаде республики обязаны понести соответствующее наказание и возместить материальный ущерб гражданам, проживающим на территории полуострова.