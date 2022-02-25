Добровольно сложившие оружие бойцы ВСУ обратились к сослуживцам

«Сегодня был отрезан от своих сослуживцев и дабы не подвергать опасности свой личный состав — принял решение сложить оружие добровольно. Мужики, смотрите сами и думайте сами. Это ваш личный выбор. Меня могут не понять, но вы сами должны расставить для себя приоритеты. Отходить нам было некуда, я решил спасти раненного и ребят, которые только пришли в батальон», — сообщил командир сложивших оружие бойцов ВСУ.