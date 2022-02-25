Добровольно сложившие оружие бойцы ВСУ обратились к сослуживцам

Бойцы 53-й бригады Вооруженных сил Украины, добровольно сложившие оружие во время боев на линии соприкосновения в Донбассе, призвали своих сослуживцев последовать их примеру и прекратить сопротивление и сохранить свои жизни, сообщает телеканал «Звезда».
«Сегодня был отрезан от своих сослуживцев и дабы не подвергать опасности свой личный состав — принял решение сложить оружие добровольно. Мужики, смотрите сами и думайте сами. Это ваш личный выбор. Меня могут не понять, но вы сами должны расставить для себя приоритеты. Отходить нам было некуда, я решил спасти раненного и ребят, которые только пришли в батальон», — сообщил командир сложивших оружие бойцов ВСУ.
По его словам, ничем хорошим для ВСУ это противостояние не закончится, а сами солдаты хотят вернуться к семьям.
«Я хотел бы передать сослуживцам, что если вы хотите жить и жить без страха, то не идите на войну. Складывайте оружие и прекращайте воевать. Ничем хорошим это не закончится», — добавил другой военнослужащий.
Продолжение боевых действий добровольно отказавшиеся от сопротивления бойцы назвали бессмысленным кровопролитием.