«Их бросили». В ДНР заявили о пленении 15 украинских военных

«Думаю, что это будет носить массовый характер, и уже скоро будет поступать информация о массово складывающих оружие украинских военных. Не говоря уже о том, что многие разбегутся сами по себе до дому, до хаты. За что эти люди должны воевать? За киевскую хунту, за украинских олигархов? Непонятно. За государственность Украины? Но даже ее легитимность находится под большим вопросом. Поэтому несколько человек открыто сложили оружие, а еще сколько разбежалось. Думаю, что в десятки раз больше. Люди ушли к своим семьям, и это хорошо», – заявила Макеева в эфире радио «Sputnik».