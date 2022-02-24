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14 минут назад

НАТО обещало Украине дальнейшую поддержку

Вероника Полынина

НАТО продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

НАТО обещало Украине дальнейшую поддержку
Фото: EPAEPA

«Мы продолжим поддерживать Украину», - сказал Столтенберг в эфире телеканала CNN.

Он также заявил, что Россия несет ответственность за недопущение на занятой территории Украины.

Ранее Йенс Столтенберг объявил о созыве виртуального саммита НАТО и стран-союзниц 25 февраля. Темой переговоров станет ситуация на Украине. По словам генсека, участники саммита обсудят дальнейшие шаги в условиях «новой реальности».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные удары проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

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