НАТО обещало Украине дальнейшую поддержку

НАТО продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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«Мы продолжим поддерживать Украину», - сказал Столтенберг в эфире телеканала CNN.

Он также заявил, что Россия несет ответственность за недопущение на занятой территории Украины.

Ранее Йенс Столтенберг объявил о созыве виртуального саммита НАТО и стран-союзниц 25 февраля. Темой переговоров станет ситуация на Украине. По словам генсека, участники саммита обсудят дальнейшие шаги в условиях «новой реальности».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.