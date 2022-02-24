НАТО обещало Украине дальнейшую поддержку

НАТО продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Мы продолжим поддерживать Украину», - сказал Столтенберг в эфире телеканала CNN.
Он также заявил, что Россия несет ответственность за недопущение на занятой территории Украины.
Ранее Йенс Столтенберг объявил о созыве виртуального саммита НАТО и стран-союзниц 25 февраля. Темой переговоров станет ситуация на Украине. По словам генсека, участники саммита обсудят дальнейшие шаги в условиях «новой реальности».
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.
В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные удары проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре Вооруженных сил Украины.