Российские войска окружат Киев в течение ближайших 96 часов. Таким мнением с журналом Newsweek поделились американские чиновники и военные, пишет «Газета.ру».
«После того, как закончится авиация и артиллерия и начнется настоящая наземная война, я думаю, что Киев падет всего через несколько дней. Военные могут продержаться немного дольше... но это ненадолго», - заявил бывший высокопоставленный офицер американской разведки, имевший «большой опыт работы с Россией».
Близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому источник согласился с оценкой американских собеседников издания о том, что «Киев может быть окружен в течение 96 часов». При этом, по его словам, на Украине не верят, что правительство Зеленского падет. Оценить возможность прорыва российского окружения украинский источник отказался.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска вышли к Херсону. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.