«После того, как закончится авиация и артиллерия и начнется настоящая наземная война, я думаю, что Киев падет всего через несколько дней. Военные могут продержаться немного дольше... но это ненадолго», - заявил бывший высокопоставленный офицер американской разведки, имевший «большой опыт работы с Россией».

Близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому источник согласился с оценкой американских собеседников издания о том, что «Киев может быть окружен в течение 96 часов». При этом, по его словам, на Украине не верят, что правительство Зеленского падет. Оценить возможность прорыва российского окружения украинский источник отказался.