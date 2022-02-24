ФСБ: украинские пограничники покинули все посты на границе с РФ

Украинские пограничники покинули все свои места дислокации на границе с РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

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«Украинские пограничники массово покидают места дислокации на российско-украинской границе. По состоянию на 13:00 украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе», — сообщили в силовом ведомстве.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные удары проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре Вооруженных сил Украины.