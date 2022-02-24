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25 минут назад

Самолет ВСУ упал в Киевской области

Елена Прошина

В ГСЧС Украины заявили о крушении самолета ВСУ в Киевской области. Об этом сообщает ТАСС.

Военный самолет ВСУ упал между селами Жуковцы и Триполье. На борту было 14 человек, пятеро из них погибли.

Ранее в Минобороны России заявили, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены. Также в ведомстве сообщили, что из строя выведена военная инфраструктура авиационных баз Украины.

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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что украинские военнослужащие покидают позиции:

"Данные средств разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по денацификации и демилитаризации Украины. Украина ввела военное положение на всей территории страны.

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