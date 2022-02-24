Генсек НАТО объявил о переходе блока к оборонному плану

Постпреды НАТО договорились задействовать оборонный план, который предусматривает размещение сил реагирования в странах альянса на период кризиса. Об этом заявил Генсек организации Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.
«Мы обсудили сложившуюся ситуацию, постпреды после получения рекомендаций военных советников договорились задействовать наш оборонный план, который предусматривает размещение на время кризиса сил в странах альянса, включая силы реагирования», — заявил он.
Столтенберг отметил, что на Украине нет сил Североатлантического альянса, а у организации нет планов по их размещению.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.
В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные удары проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре Вооруженных сил Украины.