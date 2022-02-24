Генсек НАТО объявил о переходе блока к оборонному плану

Постпреды НАТО договорились задействовать оборонный план, который предусматривает размещение сил реагирования в странах альянса на период кризиса. Об этом заявил Генсек организации Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

«Мы обсудили сложившуюся ситуацию, постпреды после получения рекомендаций военных советников договорились задействовать наш оборонный план, который предусматривает размещение на время кризиса сил в странах альянса, включая силы реагирования», — заявил он.

Столтенберг отметил, что на Украине нет сил Североатлантического альянса, а у организации нет планов по их размещению.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.