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26 минут назад

В НАТО перешли к оборонному плану

Елена Прошина

Постпреды НАТО договорились задействовать оборонный план, который предусматривает размещение сил реагирования в странах альянса на период кризиса. Об этом заявил Генсек организации Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.

Генсек НАТО объявил о переходе блока к оборонному плану
Фото: ReutersReuters

«Мы обсудили сложившуюся ситуацию, постпреды после получения рекомендаций военных советников договорились задействовать наш оборонный план, который предусматривает размещение на время кризиса сил в странах альянса, включая силы реагирования», — заявил он.

Столтенберг отметил, что на Украине нет сил Североатлантического альянса, а у организации нет планов по их размещению.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные удары проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

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