Народная милиция ЛНР сбила два украинских Су-24

Народная милиция ЛНР сообщила, что сбила два украинских бомбардировщика Су-24. Как сообщает РИА Новости, воздушные средства были подбиты вблизи поселков Смелое и Степовое.

Фото: Wikipedia Wikipedia

Также в ведомстве сообщили, что два беспилотника Bayraktar ВС Украины сбиты у населенного пункта Счастье.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

Отмечается, что РФ выступает за право народов страны на самоопределение.