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35 минут назад

В ЛНР сбили два украинских Су-24

Елена Прошина

Народная милиция ЛНР сообщила, что сбила два украинских бомбардировщика Су-24. Как сообщает РИА Новости, воздушные средства были подбиты вблизи поселков Смелое и Степовое.

Народная милиция ЛНР сбила два украинских Су-24
Фото: Wikipedia Wikipedia

Также в ведомстве сообщили, что два беспилотника Bayraktar ВС Украины сбиты у населенного пункта Счастье.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

Отмечается, что РФ выступает за право народов страны на самоопределение.

Минобороны выступило с официальным заявлением

Ранее в ЛНР призвали украинских солдат сдать оружие и не оказывать сопротивление. В ведомстве сообщают, что на линии соприкосновения в Донбассе военные не оказывают сопротивления и отказываются выполнять приказы командования Вооруженных сил Украины.

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