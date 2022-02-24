Города Счастье и Станица - Луганская перешли под контроль ЛНР

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил в телеобращении о начале операции по защите Донбасса. Это было сделано в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в республиках. При этом российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.