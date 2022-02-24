Города Счастье и Станица - Луганская перешли под контроль ЛНР

Под контроль сил Луганской Народной Республики перешли населенные пункты Счастье и Станица - Луганская. Об этом сообщил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
«Счастье и Станица - Луганская под контролем ЛНР», - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Киселев сообщал о боевых действиях, которые ведут ополченцы в районе подконтрольного ВСУ города Счастье.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил в телеобращении о начале операции по защите Донбасса. Это было сделано в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в республиках. При этом российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.