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22 минуты назад

Города Счастье и Станица - Луганская перешли под контроль ЛНР

Елена Прошина

Под контроль сил Луганской Народной Республики перешли населенные пункты Счастье и Станица - Луганская. Об этом сообщил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

Города Счастье и Станица - Луганская перешли под контроль ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Счастье и Станица - Луганская под контролем ЛНР», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Киселев сообщал о боевых действиях, которые ведут ополченцы в районе подконтрольного ВСУ города Счастье.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил в телеобращении о начале операции по защите Донбасса. Это было сделано в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в республиках. При этом российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

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