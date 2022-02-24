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21 минуту назад

Минобороны выступило с официальным заявлением

Лера Букина

Минобороны России выступило с официальным заявлением по ситуации вокруг Украины. Оно сообщило, что военнослужащие пограничной службы Украины не оказывают сопротивления российским подразделениям, передает ТАСС.

Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены. Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя.

Ранее Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не несет угрозы. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

НАТО созывает экстренное заседание по ситуации на Украине

24 февраля президент России Владимир Путин

выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины».

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