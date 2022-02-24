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27 минут назад

Украинские военные начали массово бросать позиции и вооружение

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По данным разведки, которые приводит Минобороны России, украинские военные массово покидают занимаемые позиции и бросают вооружение, сообщает «Интерфакс».

Украинские военные начали массово бросать позиции и вооружение
Фото: ReutersReuters

«Позиции подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), сложивших оружие, ударам не подвергаются», — подчеркнули в военном ведомстве.

Объекты военной инфраструктуры Украины выведены из строя

В ходе первых часов операции по защите Донбасса объекты военной инфраструктуры Украины, в том числе военные аэродромы были выведены из строя, сообщили в российском военном министерстве.

В ведомстве отметили, что удары наносятся высокоточными средствами поражения и только по военной инфраструктуре, объектам ПВО, военным аэродромам и военной авиации бывшей советской республики.

Российские военные опровергли нанесение ударов по городам Украины

Российские вооруженные силы не наносят ударов по городам бывшей советской республики и мирному населению, заявили в Минобороны.

«Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает», — говорится в сообщении министерства.

Украинские пограничники не оказали сопротивления, сообщили в Минобороны

Военнослужащие пограничных войск Украины не оказывают сопротивления российской армии, сообщили в Министерстве обороны России.

В то же время, согласно заявлению погранслужбы Украины, которое приводит РИА Новости, ее сотрудники ведут огонь в зависимости от ситуации.

Российские военные опровергли потерю своего самолета и заявили о подавлении украинской ПВО

Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины к настоящему времени подавлены, рассказали в российском военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что из строя выведена военная инфраструктура авиационных баз страны.

Кроме того, распространяемая в западных СМИ информация о якобы сбитом над Украиной самолете ВКС России не соответствуют действительности, заявили в министерстве.

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