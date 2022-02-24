В Минобороны РФ уточнили детали спецоперации в Донбассе

Вооруженные силы Российской Федерации не наносят по городам Украины никаких авиационных, ракетных или артиллерийских ударов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства обороны РФ.
Согласно информации ведомства, российские военные высокоточными средствами поражения выводят из строя объекты ПВО, военную инфраструктуру, авиацию Вооруженных сил Украины и военные аэродромы.
Как пояснили в Минобороны РФ, гражданскому населения Украины ничего не угрожает.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Российский лидер сделал соответствующее заявление утром 24 февраля.