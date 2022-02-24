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19 минут назад

В Минобороны РФ уточнили детали спецоперации в Донбассе

Елена Прошина

Вооруженные силы Российской Федерации не наносят по городам Украины никаких авиационных, ракетных или артиллерийских ударов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства обороны РФ.

В Минобороны РФ уточнили детали спецоперации в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно информации ведомства, российские военные высокоточными средствами поражения выводят из строя объекты ПВО, военную инфраструктуру, авиацию Вооруженных сил Украины и военные аэродромы.

Как пояснили в Минобороны РФ, гражданскому населения Украины ничего не угрожает.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Российский лидер сделал соответствующее заявление утром 24 февраля.

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