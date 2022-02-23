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1 час назад

Российские военные уничтожили «кочующие» минометы

Lenta.ru

Мотострелковые подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили мобильные группы противников с минометами, которые называют «кочующими». Задачи выполнили при поддержке артиллерии в ходе учений в Самарской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Российские военные уничтожили «кочующие» минометы
Фото:  Пресс-служба ЦВО Пресс-служба ЦВО

«По замыслу разведчики провели воздушную разведку местности с помощью беспилотников "Орлан" и обнаружили несколько десятков мобильных групп условного противника, оборудованных минометами. Неприятель планировал обстреливать населенный пункт с частой сменой огневых позиций», — говорится в сообщении.

Мотострелковые подразделения организовали засады на маршрутах выдвижения противника. Координаты целей передавали артиллерийским батареям. После этого по мобильным группам вели огонь из буксируемых гаубиц Д-30, а разрозненные силы поражали пулеметами «Печенег» и гранатометами РПГ-7В.

В учениях задействовали свыше тысячи военнослужащих и более 120 единиц специальной техники.

Ранее российские и белорусские артиллеристы отработали уничтожение техники и личного состава условного противника. Военные использовали реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки, а также буксируемые минометы 2С12 «Сани» и 2Б23 «Нона-М1».

В декабре в Китае продемонстрировали возможности нового самоходного миномета. Артиллерийская система на шасси бронеавтомобиля поразила цель корректируемым боеприпасом.

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