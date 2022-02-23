ВСУ открыли огонь по ЛНР: погибли мирные жители

В Луганской народной республики продолжающиеся обстрелы со стороны вооруженных сил Украины которые привели к жертвам среди мирных жителей, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня, на направлении н.п. Золотое-4 - н.п. Березовское, применив противотанковые управляемые ракеты», — следует из сообщения.
В результате обстрела одна из ракет попала в легковой автомобиль, в результате погибло двое мирных жителей.
«Материалы по факту совершенного теракта будут переданы представителям международных организаций, находящимся в республике», — сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее Единственная тепловая электростанция в Луганской области приостановила работу из-за обстрелов. Причиной остановки стали повреждения всех линий отходящих электропередач.
Луганская ТЭС находится в городе Счастье на контролируемой Украиной территории.