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49 минут назад

ВСУ открыли огонь по ЛНР: погибли мирные жители

Елена Прошина

В Луганской народной республики продолжающиеся обстрелы со стороны вооруженных сил Украины которые привели к жертвам среди мирных жителей, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

ВСУ открыли огонь по ЛНР: погибли мирные жители
Фото: flickr.comflickr.com

«Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня, на направлении н.п. Золотое-4 - н.п. Березовское, применив противотанковые управляемые ракеты», — следует из сообщения.

В результате обстрела одна из ракет попала в легковой автомобиль, в результате погибло двое мирных жителей.

«Материалы по факту совершенного теракта будут переданы представителям международных организаций, находящимся в республике», — сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее Единственная тепловая электростанция в Луганской области приостановила работу из-за обстрелов. Причиной остановки стали повреждения всех линий отходящих электропередач.

Луганская ТЭС находится в городе Счастье на контролируемой Украиной территории.

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