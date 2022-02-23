ВСУ открыли огонь по ЛНР: погибли мирные жители

В Луганской народной республики продолжающиеся обстрелы со стороны вооруженных сил Украины которые привели к жертвам среди мирных жителей, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.