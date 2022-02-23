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1 час назад

Зеленский объявил призыв резервистов

Lenta.ruиещё 8

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране не нужно проводить всеобщую мобилизацию. Об этом он сообщил в своем видеобращении, опубликованном в социальной сети Facebook.

Зеленский объявил призыв резервистов
Фото: ТАССТАСС

Зеленский также сообщил, что подписал указ призыве резервистов в особый период. Это необходимо для доукомплектации армии Украины, отметил он.

«На сегодняшний день нет необходимости во всеобщей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомлектовать украинскую армию и другие воинские формирования. Речь идет исключительно о гражданах, зачисленных в оперативный резерв», — объявил он.

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