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32 минуты назад

В Минобороны РФ заявили о готовности устранить угрозу в Донбассе любыми мерами

Елена Прошина

Министерство обороны России готово использовать все доступные меры для устранения угрозы миру в Донбассе. Об этом на заседании Совбеза заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков. Его слова приводит Федеральное агентство новостей.

В Минобороны РФ заявили о готовности устранить угрозу в Донбассе любыми мерами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Панков отметил, что ситуация в Донбассе обостряется. По его словам, Россия должна защитить жителей ДНР и ЛНР, поскольку многие из них являются гражданами РФ. И Москва готова предпринимать необходимые меры для устранения угрозы миру в Донбассе, подчеркнул Панков.

Он также добавил, что Киев уже ведет в регионе силовые действия и делают это украинские власти «нагло и безнаказанно».

Ранее стало известно, что Совет Федерации единогласно поддержал обращение президента РФ Владимира Путина об использовании ВС за рубежом.

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