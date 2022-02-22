Чем для мира обернется появление у Украины ядерного оружия

МИД Украины потребовал безотлагательных консультаций в Совете безопасности ООН по гарантиям безопасности для страны, ссылаясь на шестой пункт Будапештского меморандума. Он посвящен нераспространению ядерного оружия, отказ от которого Украина хочет отменить. Сенатор Андрей Климов и политолог Дмитрий Абзалов в интервью 5-tv.ru пояснили, почему позволять Украине приобрести подобное вооружение будет ошибкой.

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Как рассказали собеседники телеканала, у ряда стран с подписанием Будапештского меморандума возникли небольшие проблемы. Они подчеркнули, что Китай ничего не подписывал и обеспечил гарантии безопасности простым заявлением.

Политолог отметил, что отказ Украины от ядерного оружия был крайне важен для мира и баланса сил в Европе. По его словам, Вашингтон первым выступил за это решение, так как технологии могли поставляться в Северную Корею или Иран.

Абзалов напомнил, что на территории Украины находятся 15 атомных энергоблоков, и отработанное топливо остается на территории Незалежной. Поэтому Украина вполне способна самостоятельно разработать ядерное оружие, что может привести к печальным последствиям, резюмировал он.