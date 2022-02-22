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29 минут назад

Чем для мира обернется появление у Украины ядерного оружия

Елена Прошина

МИД Украины потребовал безотлагательных консультаций в Совете безопасности ООН по гарантиям безопасности для страны, ссылаясь на шестой пункт Будапештского меморандума. Он посвящен нераспространению ядерного оружия, отказ от которого Украина хочет отменить. Сенатор Андрей Климов и политолог Дмитрий Абзалов в интервью 5-tv.ru пояснили, почему позволять Украине приобрести подобное вооружение будет ошибкой.

Чем для мира обернется появление у Украины ядерного оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказали собеседники телеканала, у ряда стран с подписанием Будапештского меморандума возникли небольшие проблемы. Они подчеркнули, что Китай ничего не подписывал и обеспечил гарантии безопасности простым заявлением.

Политолог отметил, что отказ Украины от ядерного оружия был крайне важен для мира и баланса сил в Европе. По его словам, Вашингтон первым выступил за это решение, так как технологии могли поставляться в Северную Корею или Иран.

Абзалов напомнил, что на территории Украины находятся 15 атомных энергоблоков, и отработанное топливо остается на территории Незалежной. Поэтому Украина вполне способна самостоятельно разработать ядерное оружие, что может привести к печальным последствиям, резюмировал он.

Зампред Комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов предложил расследовать возможную передачу технологий другим государствам. По его словам, это именно тот вопрос, которым должны заниматься западные страны в настоящее время.

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