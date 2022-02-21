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59 минут назад

ФСБ опубликовала видео с уничтоженными украинскими БМП

Александр Котлеткин

ФСБ России опубликовала видео уничтожения украинских БМП во время боестолкновения с группой диверсантов, которые пытались проникнуть на территорию РФ с Украины.

На кадрах, которые публикует телеграм-канал Shot, видно, как горят машины после удара российских противотанковых орудий.

В понедельник, 21 февраля, российские военные совместно с пограничным нарядом ФСБ России уничтожили пять человек из состава диверсионно-разведывательной группы, которые пытались прорваться в Россию с территории Украины.

В России заявили об уничтожении пересекших границу украинских БМП

В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсантов с территории Украины через границу с Россией вошли две боевых машины ВСУ. Они были уничтожены огнем из российских противотанковых орудий.

В результате боестолкновения погибли пять диверсантов. Среди российских пограничников и военных пострадавших нет.

На заседании Совбеза директор ФСБ Александр Бортников заявил, что одного из диверсантов пограничники взяли в плен.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. Украина и непризнанные республики Донбасса обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.

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