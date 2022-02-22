Украина выдавала свои танки Т-72 за российские Т-90

В 1990-е годы некоторые украинские заводы, оставшись без государственных заказов, предлагали зарубежным странам модернизированные танки Т-72, некоторые из которых выдавали за аналоги российских Т-90, рассказывает «Российская газета», ссылаясь на блог Oryx.

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«Интересно, что в своих рекламных материалах оружейные украинские дельцы часто сравнивали свои изделия с российским основным боевым танком Т-90С, например, проданный в Туркмению Т-72УМГ», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что в таком танке новыми были только динамическая защита, пулеметная установка и двигатель. Газета пишет, что туркменская сторона, «проверив в деле приобретенные украинские машины, ограничились лишь небольшой партией».

В январе командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин заявил, что в 90-ю гвардейскую танковую дивизию ЦВО до конца 2022 года поступит 30 танков Т-72Б3М.