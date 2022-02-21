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33 минуты назад

В России уничтожили украинских диверсантов

Елена Прошина

Российские военные и пограничники в Ростовской области уничтожили две БМП украинской армии и диверсантов, которые перешли российскую границу с Украины для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины», - говорится в сообщении.

Есть информация, что всего было уничтожено пять диверсантов.

По данным «Говорит Москва», в Киеве опровергают информацию об уничтожении украинских военных в Ростовской области.

Ранее стало известно, что украинский диверсант подорвался при установке взрывчатки в Донецке. По данным Народной милиции республики, инцидент произошел у входа на рынок в районе железнодорожного вокзала города.

Уточняется, что диверсант подорвался на собственном взрывном устройстве при попытке установить его недалеко от вокзала. Рядом с останками террориста обнаружена сумка со вторым взрывным устройством.

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