Украинские танкисты получили приказ: "Убей своего командира"

В последние сутки газеты США и ЕС хором цитируют министра обороны Украины с русской фамилией Резников, который сказал, что «пророссийские боевики размещают артиллерию и бронетехнику среди жилых домов, провоцируя ВСУ на ошибки». Резников также утверждает, что агрессор умышленно провоцирует украинских военных на самозащиту в соответствии со ст. 51 Устава ООН.

Фото: Zuma/TASS Zuma/TASS

А еще русофобские СМИ пишут о целой серии терактов, организованных или планируемых российскими спецслужбами на территории ЛДНР - с единственной целью обвинить в них Украину, после чего ввести миротворческие силы.

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«Президент России Владимир Путин и его союзник белорусский лидер Александр Лукашенко продлили военные учения, которые должны были закончиться в воскресенье, - сообщается в публикации “лондонской” BBC. - Также говорится об «ухудшении ситуации» на востоке Украины в качестве одной из причин сохранения примерно 30 000 российских войск в Беларуси», тогда как это же новостное издание, но в украинской версии, сообщило уже о 160 тысячах.

В этой связи Сара Рейнсфорд, спецкор Би-Би-Си по восточной Европе, спешит обрадовать англичан, громадян, янки и все остальное «прогрессивное человечество» тем, что «заявление министерства обороны Беларуси является еще одним сильным сигналом о том, что Россия не готова отступить в своем противостоянии с западными странами из-за Украины». Значит, будет чем информировать читателей чем-то более горячим, чем танцами премьера Бориса Джонсона на пьяных вечеринках.

Тем не менее, даже она признает, что «взрывы можно было услышать в сепаратистском городе Донецк, в то время как обе стороны заявили, что попали под сильный обстрел». И сразу же противоречит сама себе уже в другом абзаце: «Украинские солдаты, сжав зубы, не отвечают на провокации пророссийских боевиков».

Короче, Рейнсфорд, попав в окопы, цитирует, как сейчас принято, анонимный источник - 24-летнего захисника незалежності рядового Тараса, хотя все военнослужащие ВСУ имеют на форме нагрудный знак с фамилией.

«У Тараса было невозмутимое выражение лица и флегматичный подход к возможному вторжению. Они могут стереть нас с лица земли, - сказал он мне, - а могут и нет. И мы не знаем, будет ли у нас поддержка или нет. Если станет слишком тяжело, мы тоже откроем огонь», - сообщила спецкор BBC.

А вот еще одна цитата:

«Линия фронта на востоке Украины редко когда молчит. По меньшей мере, всегда идет снайперский огонь между поддерживаемыми Кремлем повстанцами и украинскими силами. Но теперь вернулись большие пушки. В последние дни наблюдается шквал артиллерийского и минометного огня. Мы сами слышали это на передовых позициях в Новотроицком».

Такая же неразбериха и в других западных СМИ. В одном предложении можно прочесть, что ВСУ ведут себя предельно сдержанно и не реагируют на “путинские” провокации, а в другом - говорится об обмене ударами. Значит, все-таки стреляют, причем первыми начинают ВСУ, хотя бы потому, что укрофашисты заинтересованы в захвате угольного Донбасса, тогда как населению ЛДНР Украина на фиг не нужна.

Тон в русофобской феерии задает лидер «свободно мира» - сам хозяин Белого дома. Именно с его подачи штампуют “сенсации” все западные мейнстримные СМИ, включая CBS News, Fox TV, US Public Radio, The New York Times, Washington Post и, само собой, “англичанку” BBC.

Вечно сонный Джо проснулся даже раньше, чем заговорила тяжелая артиллерия в Донбассе. Его ежедневные спичи, мало того, что, как высмеивают в заокеанских форумах, “словоблудивы”, так еще и опасны, поскольку подливают масла в огонь. Все вышеперечисленные газеты пишут о значительном сдвиге в публичной позиции Белого дома в отношении Кремля и о том, что президент США, ссылаясь на свою разведку, утверждает о скором вторжении ВС РФ в «незалежную», что повлечет блокаду России.

«Путин принял решение напасть на Украину, и что эта операция начнется в течение нескольких дней”, - не перестает верещать Байден.

Он также назвал ряд недавних событий в восточном Донбассе сфабрикованными предлогами, которые, по мнению американских властей, Путин планирует использовать для оправдания своего наступления.

Что касается американской политики в украинском кризисе, то она предельно понятна, успокаивает янки их лидер:

«Соединенные Штаты будут продолжать делать все возможное для поддержки Киева, включая продолжение поставок военной помощи, но американские силы не будут развернуты для прямой борьбы с Россией в любом предстоящем конфликте».

Типа, пусть они убивают друг друга, а мы им в этом поможем издалека.

Само собой, президент США наезжает на наши СМИ, которые «продолжают делать фальшивые заявления о геноциде, происходящем в Донбассе». Дескать, это так насмешило даже “миролюбивого” канцлера ФРГ Шольца, что тот позволил себе поехидничать над Путиным.

Ну, да! Конечно! Кому как не главе ФРГ знать, что такое настоящий геноцид. Немцы уж точно мастаки в этом деле, о чем свидетельствует Вторая мировая война. Например, фашистам в 1941 году тоже было “ржачно”, когда они казнили в киевском Бабьем Яре 150 тысяч евреев. Нет, наверное, им было еще смешнее в Освенциме, где было сожжено 4 миллиона человек.

«Вот это геноцид, вот это я понимаю, - судя по всему, думает Шольц, - а тут, в Донбассе, за восемь лет жертвами стали какие-то 15 тысяч». По словам канцлера, это просто “смехотворно”. Ну, что ж… лидеру германцев виднее.

Короче, это не тот повод, чтобы, как пишут западные наблюдатели, устраивать “постановочную” эвакуацию. Но и тут некоторые тамошние СМИ путаются. В частности, заокеанский интернет-ресурс The War Zone (В зоне войны) отмечает, что «реакция губернатора Ростовской области России, которая находится напротив Донбасса, может свидетельствовать о том, что, по крайней мере, точное время этих заявлений (Пушилина) было неожиданным или что не все были проинформированы о плане заранее. Чиновники в Ростове попросили сегодня помощи в обработке поступающего потока людей, и Путин приказал МЧС России помочь».

Несмотря на то, что The War Zone рефлекторно поддерживает бандеростан, тем не менее, он вынужден признать, что не все так однозначно.

Да, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter утверждает: «Мы категорически опровергаем сообщения российской дезинформации о предполагаемых наступательных операциях Украины или диверсиях на объектах химического производства". Но, по оценке WZ, также “важно подчеркнуть, что точные обстоятельства многого из того, что происходит в Донбассе в настоящее время, чрезвычайно туманны и трудно проверить самостоятельно».

В частности, ранее сообщалось даже о танковом бое на линии русско-украинского фронта, а сегодня уже говорится о том, что "по меньшей мере четыре выстрела были выпущены из танков". Чьих и по кому, не уточняется. Впрочем, почти все американские издания сообщают, что стороны конфликта применяют 152-мм и 122-мм артиллерию и тяжелые минометы. А блогер @CCoff даже сообщил, что “украинские танкисты получили приказ "Убей своего командира" в ходе “русской кибератаки”.

В целом, гражданские янки пребывают в замешательстве. Глава США на голубом глазу доказывает, что Путин вот-вот вторгнется на Украину, но тот же Байден за четыре дня до падения Кабула убеждал, что “талибы* быстро не захватят Афганистан, и американцы не бросят своих афганских друзей”. Но все получилось с точностью до наоборот.

Как иронизирует звездно-полосатый юзер с ником SuperTrump64: “Об Украине говорят те же самые духи из ЦРУ, которые сказали нам всем, что в Ираке есть оружие массового уничтожения, и мы должны были вторгнуться сейчас, чтобы помешать Саддаму отравить газом США. Почему вы думаете, что сегодня по-другому?”.