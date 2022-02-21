Пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что Вооруженные силы Украины начинают реализовывать план по вторжению в Донбасс. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что за двое суток по территории ДНР было выпущено порядка 2 тыс. боеприпасов — такого не было с 2015 года.
Также Басурин заявил о том, что две диверсионные группы проникли в ДНР для совершения терактов, сейчас силовые службы ведут их поиск.
Напомним, что в последние дни ситуация в Донбассе обострилась. 18 февраля главы ДНР и ЛНР объявили массовую эвакуацию. Руководство самопровозглашенных республик сообщает о массовых обстрелах со стороны украинских силовиков — мины и снаряды попадают в жилые дома, школы, и инфраструктурные объекты.
Кроме того, сообщается о регулярных диверсиях со стороны ВСУ. Так, 21 февраля диверсант попытался заложить взрывное устройство на донецком вокзале, однако подорвался на нем сам.