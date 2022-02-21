В Британии назвали армию России «смертоносной силой»

Британская газета The Times назвала российскую армии «смертоносной силой». Россия сейчас является более боеспособной державой, чем когда либо раньше после распада Советского Союза, сообщает издание.
Сообщается, что Россия вложила огромные суммы в модернизацию армии. Газета приводит комментарий Джеймса Хаккета, редактора справочника The Military Balance Международного института стратегических исследований (IISS):
«В начале 1990-х годов Россия пострадала от сокращения оборонных закупок, многие проекты были отложены. После конфликта с Грузией в 2008 году Россия вложила средства в модернизацию своих вооруженных сил, значительно улучшив танки и тяжелые артиллерийские системы, а также преобразовав свои военно-морские силы».
Кроме того, издание приводит слова генерального директора IISS Джона Чипмана. По его мнению, европейские страны, опасаясь ростом военного потенциала России, увеличили свои оборонные расходы. В 2021 году они выросли аж на 4,8%, что считается самым высоким темпом роста в мире.
Чипман также отметил, что в нынешней российской армии большинство военнослужащих — контрактники, а не призывники, как это было в 2008 году.
В распоряжении РФ также есть эффективные мобильные системы ПВО и современные ВКС, а также крылатые ракеты, поражающие цели более, чем на 2000 километров.
«Возможно, был достигнут меньший прогресс в модернизации армейской сухопутной техники, но способность российской армии к наземному маневру, тем не менее, значительно превосходит такие возможности Украины», — добавил Чипман.