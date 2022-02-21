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26 минут назад

Украинский диверсант подорвался на вокзале Донецка

Елена Прошина

На железнодорожном вокзале Донецка украинский диверсант подорвался при попытке заложить бомбу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство государственной безопасности республики.

Украинский диверсант подорвался на вокзале Донецка
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел около 04:45 мск у входа на рынок, который ведет к вокзалу.

«Рядом с останками террориста обнаружена сумка со вторым взрывным устройством», — отмечается в сообщении.

Как рассказал военный репортер Александр Руденко в своем Telegram-канале, останки тела диверсанта находились возле входа, а в результате работы взрывного устройства его части раскидало на десятки метров вокруг.

«Решение, принятое Путиным, претворяется в жизнь»

Напомним, что ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля — тогда в ДНР и ЛНР была объявлена массовая эвакуация женщин и детей в Россию. 19 февраля власти заявили о всеобщей мобилизации мужчин от 18 до 55 лет.

По сообщениям ведомств самопровозглашенных республик, украинские силовики стянули к линии соприкосновения значительное количество военных и техники. Вооруженные силы Украины ведут обстрел территории ЛНР и ДНР.

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