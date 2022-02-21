Украинский диверсант подорвался на вокзале Донецка

На железнодорожном вокзале Донецка украинский диверсант подорвался при попытке заложить бомбу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство государственной безопасности республики.

Инцидент произошел около 04:45 мск у входа на рынок, который ведет к вокзалу.

«Рядом с останками террориста обнаружена сумка со вторым взрывным устройством», — отмечается в сообщении.

Как рассказал военный репортер Александр Руденко в своем Telegram-канале, останки тела диверсанта находились возле входа, а в результате работы взрывного устройства его части раскидало на десятки метров вокруг.

Напомним, что ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля — тогда в ДНР и ЛНР была объявлена массовая эвакуация женщин и детей в Россию. 19 февраля власти заявили о всеобщей мобилизации мужчин от 18 до 55 лет.