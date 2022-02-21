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1 час назад

ДНР сообщила о прорыве украинских диверсантов

Елена Прошина

Украинская диверсионная группа прорвалась в Новоазовский район ДНР. Об этом сообщило Министерство госбезопасности Донецкой Народной Республики.

В ходе боя был подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения народной милиции ДНР.

"Сегодня, 21.02.2022 года ориентировочно в 08.10 (совпадает с мск) в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника. В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения управления Народной милиции ДНР. Противник осуществил попытки выйти на государственную границу Донецкой народной республики и Российской Федерации. Бойцами УНМ ДНР перекрыты центральные пути сообщения. Ведется бой", — говорилось в заявлении Министерства госбезопасности республики.

«Решение, принятое Путиным, претворяется в жизнь»

В последние дни ситуация в Донбассе обострилась. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. В связи с угрозой вторжения Украины, началась временная эвакуация граждан в Ростовскую область. В первую очередь были эвакуированы дети, женщины м пожилые. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

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