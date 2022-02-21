Разведка США заявила о «приказе» российской армии «вторгнуться» на Украину

У американских властей имеются разведывательные данные о том, что российское командование получило приказ начать вторжение на Украину, сообщил корреспондент американского телеканала CBS News по национальной безопасности Дэвид Мартин.
По словам журналиста, командирам на местах поставлена задача разработать конкретные маневры в своих секторах поля боя.
«Разведка указывает, что они делают все, что сделали бы американские командиры, получив приказ действовать», — сказал Мартин.
При этом он не привел никаких доказательств своих слов.
Как сообщил близкий к Минобороны России источник РИА Новости, в ведомстве данное заявление телеканала посчитали глупостью. По словам собеседника агентства, подобное утверждение ставит в глупое положение Вашингтон во главе с президентом Джо Байденом, поскольку глава Белого дома в начале прошлой недели утверждал, что российские войска должны вторгнуться на Украину 16 февраля.
«Утверждал, что разведка точно подтвердила: все для этого готово. Теперь "американская разведка" установила, что почти через неделю российские командиры якобы занялись "планированием своих действий"», — сказал источник.
Как сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Мария Захарова, аналогичный «план действий на поле боя» уже публиковали немецкие СМИ. «Невнимательные какие-то», — поиронизировала дипломат. Так она намекнула на материал Bild от 5 февраля, в котором говорилось об «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».