Разведка США заявила о «приказе» российской армии «вторгнуться» на Украину

У американских властей имеются разведывательные данные о том, что российское командование получило приказ начать вторжение на Украину, сообщил корреспондент американского телеканала CBS News по национальной безопасности Дэвид Мартин.

Фото: mil/vk.com mil/vk.com

По словам журналиста, командирам на местах поставлена задача разработать конкретные маневры в своих секторах поля боя.

«Разведка указывает, что они делают все, что сделали бы американские командиры, получив приказ действовать», — сказал Мартин.

При этом он не привел никаких доказательств своих слов.

Как сообщил близкий к Минобороны России источник РИА Новости, в ведомстве данное заявление телеканала посчитали глупостью. По словам собеседника агентства, подобное утверждение ставит в глупое положение Вашингтон во главе с президентом Джо Байденом, поскольку глава Белого дома в начале прошлой недели утверждал, что российские войска должны вторгнуться на Украину 16 февраля.

«Утверждал, что разведка точно подтвердила: все для этого готово. Теперь "американская разведка" установила, что почти через неделю российские командиры якобы занялись "планированием своих действий"», — сказал источник.