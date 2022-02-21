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25 минут назад

Разведка США заявила о «приказе» российской армии «вторгнуться» на Украину

Елена Прошина

У американских властей имеются разведывательные данные о том, что российское командование получило приказ начать вторжение на Украину, сообщил корреспондент американского телеканала CBS News по национальной безопасности Дэвид Мартин.

Разведка США заявила о «приказе» российской армии «вторгнуться» на Украину
Фото: mil/vk.commil/vk.com

По словам журналиста, командирам на местах поставлена задача разработать конкретные маневры в своих секторах поля боя.

«Разведка указывает, что они делают все, что сделали бы американские командиры, получив приказ действовать», — сказал Мартин.

При этом он не привел никаких доказательств своих слов.

Как сообщил близкий к Минобороны России источник РИА Новости, в ведомстве данное заявление телеканала посчитали глупостью. По словам собеседника агентства, подобное утверждение ставит в глупое положение Вашингтон во главе с президентом Джо Байденом, поскольку глава Белого дома в начале прошлой недели утверждал, что российские войска должны вторгнуться на Украину 16 февраля.

«Утверждал, что разведка точно подтвердила: все для этого готово. Теперь "американская разведка" установила, что почти через неделю российские командиры якобы занялись "планированием своих действий"», — сказал источник.

Как сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Мария Захарова, аналогичный «план действий на поле боя» уже публиковали немецкие СМИ. «Невнимательные какие-то», — поиронизировала дипломат. Так она намекнула на материал Bild от 5 февраля, в котором говорилось об «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».

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