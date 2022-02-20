РФ готова предоставить СМИ США данные о захоронениях в Донбассе

У России есть официальные материалы о стихийных захоронениях мирных жителей Донбасса, погибших в результате преступлений военных Украины, и она готова поделиться этими данными с американскими СМИ. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов после выступления в эфире телекомпании CBS, передает ТАСС.