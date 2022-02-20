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56 минут назад

РФ готова предоставить американским СМИ данные о захоронениях в Донбассе

BFM.RU

У России есть официальные материалы о стихийных захоронениях мирных жителей Донбасса, погибших в результате преступлений военных Украины, и она готова поделиться этими данными с американскими СМИ. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов после выступления в эфире телекомпании CBS, передает ТАСС.

РФ готова предоставить СМИ США данные о захоронениях в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в Донбассе в течение последних лет «происходит геноцид». Он напомнил журналистам о массовых захоронениях почти 300 мирных граждан под Луганском и об обстрелах жилых кварталов с применением систем залпового огня со стороны ВСУ.

Ранее СК РФ возбудил уголовные дела после обнаружения массовых захоронений мирных жителей в Донбассе.

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