РФ готова предоставить СМИ США данные о захоронениях в Донбассе

У России есть официальные материалы о стихийных захоронениях мирных жителей Донбасса, погибших в результате преступлений военных Украины, и она готова поделиться этими данными с американскими СМИ. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов после выступления в эфире телекомпании CBS, передает ТАСС.
По его словам, в Донбассе в течение последних лет «происходит геноцид». Он напомнил журналистам о массовых захоронениях почти 300 мирных граждан под Луганском и об обстрелах жилых кварталов с применением систем залпового огня со стороны ВСУ.
Ранее СК РФ возбудил уголовные дела после обнаружения массовых захоронений мирных жителей в Донбассе.