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1 час назад

В России назвали глупостью сообщения о приказе войскам «вторгнуться» на Украину

Lenta.ru

Близкий к министерству обороны России источник назвал сообщение американского телеканала CBS о том, российское командование получило приказ начать «вторжение» на Украину, глупостью. Об этом сообщает РИА Новости.

В России назвали глупостью сообщения о приказе «вторгнуться» на Украину
Фото: ReutersReuters

По его словам, новая «сенсация» телеканала о разработке планов «вторжения» России ставит президента США Джо Байдена в глупое положение.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся вторжении являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы вторжении России на Украине грозят плохими последствиями.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе.

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