Два мирных жителя Луганской народной республики погибли в результате попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Пионерское в 7 км от границы с Россией. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье экстренном заявлении официального представителя Народной милиции ЛНР.