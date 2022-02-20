Два мирных жителя Луганской народной республики погибли в результате попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Пионерское в 7 км от границы с Россией. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье экстренном заявлении официального представителя Народной милиции ЛНР.
"В результате агрессии киевских боевиков погибли два мирных жителя, разрушены пять жилых домов", - указано в документе.
В оборонном ведомстве ЛНР уточнили, что утром в воскресенье украинские силы при поддержке артиллерии форсировали реку Северский Донец и попытались атаковать позиции народной милиции.
"Наши защитники отразили атаку и отбросили противника на ранее занимаемые позиции. Потерь среди личного состава нет", - подчеркивается в сообщении.