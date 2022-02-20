В НАТО прокомментировали обещание о нерасширении на восток

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала ARD прокомментировал сообщение агентства Spiegel об обнаружении архивного документа, в котором западные страны назвали неприемлемым расширение альянса. Слова Столтенберга приводит РИА Новости.

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Планы о расширении

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Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс не нарушил обещание о нерасширении на восток. Генсек заявил об отсутствии соглашения по отказу от этих планов.

"Нет. НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами, нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в вашингтонском договоре". Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО.

Представитель альянса подчеркнул, что в договоре отмечается, что страны Европы имеют право вступать в НАТО. Это также указано в иных международных документах, «определяющих безопасность в Европе». Среди них Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия 1990 года, отметил он.

Архивный документ

18 февраля Spiegel сообщил, что Национальный архив Великобритании обнаружил документ 1991 года, в котором Запад заявил о неприемлемости расширения НАТО на Восток. Договор представляет собой протокол встречи представителей внешнеполитических ведомств США, Британии, Франции и ФРГ в Бонне 6 марта 1991 года, на которой они обсуждали безопасность в Центральной и Восточной Европе.

По итогам встречи ее участники пришли к соглашению, что членство стран Восточной Европы в НАТО «неприемлемо». Например, представитель США Раймонд Зейтц заявил, что НАТО не следует расширяться на восток «ни формально, ни неофициально».

Предложения России

17 декабря 2021 года Россия предложила НАТО и США проекты договоров по гарантиям безопасности. Соответствующие документы опубликовал МИД России. Среди других предложений Россия призвала членов НАТО отказаться от дальнейшего расширения на Восток и ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Кроме того, страна предложила участникам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.

Однако позиция Москвы не нашла поддержки у стран Запада. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция России по гарантиям безопасности в Европе противоречит основным американским принципам. Он подчеркнул, что Штаты не готовы прекратить политику «открытых дверей». Кроме того, США не поддерживают возвращение альянса на позиции до 1997 года.

Глава МИД России Сергей Лавров на официальной встрече с президентом страны Владимиром Путиным допустил возможность договориться с НАТО по гарантиям безопасности. Он напомнил, что Россия в коммуникация с альянсом настаивает на недопустимости бесконечных разговоров по вопросам, требующим незамедлительного решения.

"Но все-таки будучи главой МИДа, я должен сказать, что шанс есть всегда". Сергей Лавров, глава МИД России.

При этом ранее бывший сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк призвал изучить призыв России не расширять НАТО. По его мнению, отказ от диалога по этому вопросу создаст для России дилемму в контексте национальной безопасности. Блэк уверен, что только «высокомерие НАТО» мешает альянсу ответить «на разумную просьбу России о том, чтобы Украина никогда не была принята в альянс».

С аналогичным мнением выступил бывший посол Великобритании в России Тони Брентон. Он заявил, что НАТО следует отказаться от приема Украины в альянс. Дипломат назвал требования Москвы по гарантиям безопасности «завышенными», однако допустил их частичное выполнение. По его мнению, Украину не примут в НАТО, поскольку она «просто не соответствует стандартам».

«Вторжение» на Украину

Президент США Джо Байден заявлял, что Россия вторгнется на территорию Украины 16 февраля, однако этого не произошло. Войска страны продолжили двигаться в места постоянных дислокаций, а командование объявило, что совместные учения с вооруженными силами Белоруссии завершились.

Однако Столтенберг выразил мнение, что Россия начала подготовку полномасштабного вторжения на Украину. На Мюнхенской конференции по безопасности он призвал Россию отвести войска от границ Украины.

"Все маркеры указывают на то, что Россия готовит полномасштабное нападение". Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО.