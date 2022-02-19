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52 минуты назад

Пуск российского «Кинжала» показали на видео

Майк Габриелян

В интернете появилось видео с пуском гиперзвуковой ракеты «Кинжал» на учениях сил стратегического сдерживания под руководством Верховного Главнокомандующего России Владимира Путина. Видеоролик опубликовал Telegram-канал РИА «Новости».

На кадрах видны все этапы Пуска с борта истребителя-перехватчика МиГ-31К. Пилот рапортует командиру о готовности к вылету, забирается в кабину, после чего истребитель взлетает и набирает высоту. Затем он выпускает ракету, которая поражает цель.

Путин дал старт учениям с участием ядерной триады

Учениями командовал президент России Владимир Путин. Наблюдал за ходом маневров глава Белоруссии Александр Лукашенко.

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