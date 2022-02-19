В интернете появилось видео с пуском гиперзвуковой ракеты «Кинжал» на учениях сил стратегического сдерживания под руководством Верховного Главнокомандующего России Владимира Путина . Видеоролик опубликовал Telegram-канал РИА «Новости» .

На кадрах видны все этапы Пуска с борта истребителя-перехватчика МиГ-31К. Пилот рапортует командиру о готовности к вылету, забирается в кабину, после чего истребитель взлетает и набирает высоту. Затем он выпускает ракету, которая поражает цель.