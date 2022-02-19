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8 минут назад

Путин дал старт учениям с участием ядерной триады

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин дал старт стратегическим учениям с участием сил ядерной триады. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Путин дал старт учениям с участием ядерной триады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский президент вместе с главой республики Белоруссия Александром Лукашенко принял участие в запуске баллистических ракет. Главы стран понаблюдали за пуском из ситуационного центра.

В Минобороны рассказали, что учения были запланированы заранее с целью проверть боеготовность военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей кораблей и стратегических ракетоносцев. Кроме того, маневры должны продемонстрировать надежность вооружения ядерных и неядерных сил.

В них задействованы силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

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