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1 час назад

Пребывающих в запасе россиян призовут на военные сборы

Секрет Фирмыиещё 6

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2022 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Из документа следует, что запасников отправят на военные сборы в Вооружённые силы России, войска нацгвардии и другие органы. В 2021 году президент подписал указ о призыве россиян в запасе на военные сборы в апреле.

Пребывающих в запасе россиян призовут на военные сборы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Призывать в 2022 году граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооружённых силах, войсках национальной гвардии, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», — указано в документе.

Обеспечивать выполнение всех мероприятий, связанных с призывом на сборы и их исполнением, будет правительство совместно с региональными властями. Указ вступил в силу со дня опубликования — 18 февраля.

Военные сборы считаются «плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки резервистов» и проводятся ежегодно. Как правило, на сборы призывают тех, кто во время срочной службы или учёбы в вузе освоил востребованные в армии специальности. Призыв распространяется на уже прошедших армию россиян, а также тех, кто был освобождён от неё или имел отсрочку. Сборы продолжаются не более 2 месяцев.

При этом не подлежат призыву на военные сборы сотрудники и гражданские служащие правоохранительных органов, противопожарной службы, таможни.

Предыдущий указ о военных сборах Владимир Путин подписал в апреле 2021 года. Тогда россияне проходили их в Вооружённых силах РФ и органах федеральной службы безопасности.

Ранее «Секрет» рассказывал , что жителей Донбасса пригласили в российскую армию. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. В случае призыва россияне из ДНР и ЛНР будут проходить службу на территории России.

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