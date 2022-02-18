«Это что, война начинается? - Да. К сожалению да»

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация в Донбассе идет к войне. Его слова приводит «РИА Новости».
«Это что, широкомасштабная война начинается? К этому идет дело?», — спросил у Пушилина журналист «Россия 24». — «Да. К сожалению да».
Глава ДНР также не исключил, что из Донбасса в Россию эвакуируют сотни тысяч человек. По его словам, это делается для того, чтобы обезопасить как можно больше людей.
«В любой момент может просто начаться полномасштабное наступление. К этому абсолютно все готово», — отметил Пушилин.
Ранее он объявил массовую эвакуацию населения ДНР в Ростовскую область из-за угрозы наступления со стороны Украины. Глава ЛНР Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в Россию.