«Это что, война начинается? - Да. К сожалению да»

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация в Донбассе идет к войне. Его слова приводит «РИА Новости» .

«Это что, широкомасштабная война начинается? К этому идет дело?», — спросил у Пушилина журналист «Россия 24». — «Да. К сожалению да».

Глава ДНР также не исключил, что из Донбасса в Россию эвакуируют сотни тысяч человек. По его словам, это делается для того, чтобы обезопасить как можно больше людей.