ДНР: готовившие диверсию в Донбассе говорили на польском

Диверсанты, пытавшиеся взорвать емкости с хлором в самопровозглашенной Донецкой народной республике, говорили на польском языке. Об этом говорится в экстренном заявлении Народной милиция ДНР.

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В ведомстве пояснили, что в районе населенного пункта Железная балка «было выявлено перемещение двух групп специального назначения в количестве 10 и 12 человек». Произошло боестолкновение, в результате которого не менее двух человек были убиты, еще трое ранены.

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«По данным нашей разведки, диверсантами был запланирован подрыв емкости с хлором на территории очистных сооружений в районе Горловки. На месте боестолкновения были найдены средства индивидуальной защиты и амуниции зарубежного образца, а также закрепленная на бронежилете экшен-камера. (…) Незадолго до боестолкновения нами были перехвачены переговоры диверсантов на польском языке», - отмечается в экстренном заявлении Народной милиции.

В ведомстве также отметили, что около 4 утра в Горловке «группой украинских диверсантов» была совершена «попытка подрыва емкости для хранения аммиака на заводе «Стирол»».

17 февраля в республиках Донбасса заявили о резком обострении ситуации на линии соприкосновения войск. Так, по их данным, украинские силовики открыли огонь по населенным пунктам с помощью запрещенных Минскими соглашениями минометов. В том числе была обстреляна территория Донецкого аэропорта и окраины Донецка. Подразделениями Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики был открыт ответный огонь.

При этом газета The Washington post со ссылкой на данные разведки США заявила, что Россия «намерена под чужим флагом» использовать химическое вещества для создания повода для «вторжения» на Украину. В свою очередь официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что в районы Донбасса, подконтрольные Киеву, прибыли украинские диверсанты.