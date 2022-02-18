Лукашенко заподозрили в желании продать российское оружие

По мнению политолога Дмитрия Болкунца, глава Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита в Москву попросит оставить российскую технику после завершения российско-белорусских учений, чтобы затем продать ее Западу. Об этом пишет «Лента.ру».

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С 10 по 20 февраля проходят совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость - 2022». Глава белорусского МИД Владимир Макей ранее заявил, что ни один российский военный и ни одна единица боевой техники РФ не останутся в Белоруссии после окончания учений. Однако позднее глава Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Минск сможет оставить у себя часть российских боеприпасов, «чтобы их не таскать их туда-сюда».

Сегодня белорусский лидер прилетел в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что главы государств обсудят вопросы безопасности и сотрудничества.

Политолог Дмитрий Болкунец обратил внимание на ряд резонансных заявлений Лукашенко, которые тот сделал в последнее время, в том числе и о возможном признании самопровозглашенных республик Донбасса и размещении ядерного оружия. По его мнению, такими заявлениями президент Белоруссии хочет показать свою значимость для Москвы.

«Но вряд ли Москва воспользуется услугами Лукашенко. Он уже обещал признать и Южную Осетию, и Абхазию, и Крым, но так ничего и не сделал, его давно уже не воспринимают как человека, способного держать свои слова и обещания», - уверен он.

При этом Болкунец усомнился в том, что российское оружие будет оставлено на территории Белоруссии после завершения совместных учений.

«Российское оружие на территории Белоруссии ему нужно по очень простой причине — чтобы продать его в третьи страны так же, как он уже сделал это в 1994-1995 годах. Это был грандиозный скандал Москвы и Минска, тогда Лукашенко продал боеспособную технику просто для того, чтоб заработать денег», - заявил эксперт.