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39 минут назад

Разведка США «рассекретила» хитрый план РФ по нападению на Донбасс

Елена Прошина

Согласно данным разведки США, Россия под чужим флагом может использовать химическое вещество на Донбассе, которое «обездвижит мирных жителей», сообщает газета The Washington post. По словам западных чиновников, опрошенных изданием, после РФ «использует трупы, чтобы создать впечатление, будто украинцы отравили газом и убили мирных жителей».

Разведка США «рассекретила» хитрый план РФ по нападению на Донбасс
Фото: ReutersReuters

Так, по словам одного из источников, Вашингтон получил «достоверную информацию о том, что заявления России могут являться частью дезинформационной кампании, направленной на то, чтобы ввести США в заблуждение». Два других чиновника и один европейский политик независимо друг от друга подтвердили, что знакомыми с данными разведки.

Кроме того, есть дополнительная информация, которая якобы указывает на желание Россией под чужим флагом использовать химическое вещества для создания повода «вторжения» на Украину. При этом вину могут возложить на США.

Напомним, что ранее американская газета Politico назначила новые даты «российского вторжения» на Украину — по мнению опрошенных ими политиков, оно должно начаться после 20 февраля. Позднее президент США Джо Байден в беседе с журналистами подтвердил, что акт российской агрессии якобы состоится в ближайшие дни.

При этом в Кремле неоднократно отвергали подобные обвинения, заявляя, что никаких планов на вторжение у российских властей нет.

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