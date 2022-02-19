Шойгу рассказал об испытаниях ядерного оружия на учениях

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе учений сил стратегического сдерживания, начавшихся 19 февраля, будет отработано применение ядерного оружия.

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К учениям привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Северного и Черноморского флотов, Ракетных войск стратегического назначения, пишет «Интерфакс».

Будут выполнены пуски «Цирконов» и ракет комплекса «Кинжал».

Ранее Минобороны России объявило о планах провести учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет.

Маневры спланированы для проверки готовности экипажей боевых кораблей органов военного управления, боевых расчетов к выполнению поставленных перед ними задач.

СОС представляют боеготовые силы и средства Ракетно-космической обороны, часть боеготовых сил и средств Противовоздушной обороны (ПРО).