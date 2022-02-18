Британия показала карту готовящегося «вторжения» России на Украину

В Министерстве обороны Великобритании опубликовали схему готовящегося «вторжения» России на Украину. Британское ведомство в своем официальном Twitter-аккаунте показало карту, на которой указаны направления движения «российских военных», пишет «Лента.ру».
Опубликованная схема называется «Возможная ось вторжения президента Путина». На ней указано, что сухопутные войска России «нападут» на Днепр и Киев: со стороны Крыма — вдоль Азовского побережья — и с территории Белоруссии. Это будет первой фазой «вторжения» России на Украину. Второй фазой станет движение из Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы. В британском ведомстве при этом подчеркнули, что Россия сохраняет «значительное военное присутствие» неподалеку от границ с Украиной и может начать вторжение в любой момент.
Западные СМИ начали распространять информацию о возможном начале российского «вторжения» в первой половине месяца. Президент США Джо Баден 12 февраля заявил, что Россия намерена начать наступление на Украину 16 февраля. Газета The Sun опубликовала статью, в которой было названо точное время начала «вторжения»: 4:00 по московскому времени. Несколько официальных лиц в Вашингтоне подтвердили заявление президента.