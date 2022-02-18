Британия показала карту готовящегося «вторжения» России на Украину

Опубликованная схема называется «Возможная ось вторжения президента Путина». На ней указано, что сухопутные войска России «нападут» на Днепр и Киев: со стороны Крыма — вдоль Азовского побережья — и с территории Белоруссии. Это будет первой фазой «вторжения» России на Украину. Второй фазой станет движение из Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы. В британском ведомстве при этом подчеркнули, что Россия сохраняет «значительное военное присутствие» неподалеку от границ с Украиной и может начать вторжение в любой момент.