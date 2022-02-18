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52 минуты назад

Washington Post: США получили разведданные об «уловке» России

Ura.Ruиещё 1

Объявленный Россией отвод войск от границы Украины является уловкой, чтобы ввести власти США в заблуждение. Об этом заявил американский чиновник, ссылаясь на полученные Вашингтоном разведданные.

США получили разведданные об «уловке» России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вашингтон получил достоверную информацию о том, что заявления России (об отводе войск) могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение», — цитирует газета Washington Post неназванного чиновника США.

Издание отмечает, что еще два американских и один европейский источник независимо друг от друга подтвердили, что знакомы с этой информацией.

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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил о завершении учений и возвращении войск Южного и Западного военных округов от границы с Украиной в пункты дислокации. При этом американское агентство Bloomberg выпустило материал, в котором говорилось, что,якобы, новая группа российских военнослужащих прибыла на границу с Украиной, несмотря на заявление РФ об отводе войск. Об этом сообщает телеканал 360. По данным агентства, ранее в регионе находились 100 тысяч военных, дополняет «Национальное агентство новостей».

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