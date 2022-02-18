Постпред США в ООН рассказала о европейских вторжениях России

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию во вторжениях в Восточную Европу. Об этом она заявила в интервью CNN, расшифровка которого опубликована на сайте постпредства.

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Интервьюер обратил внимание на логическую несостыковку: на Западе и на Украине утверждают, что Москва не планирует проявлять агрессию, однако некоторые политики говорят о неминуемом вторжении.

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При этом дипломат отказалась пояснять, какие эпизоды в мировой истории она имела в виду.

США отказались верить в миновавшую угрозу «вторжения»

В ночь на пятницу, 18 февраля, The Washington Post со ссылкой на четыре анонимных источника в американских и европейских структурах власти сообщила, что США получили разведданные о том, будто объявленный Россией отвод войск от границы с Украиной был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Соединенные Штаты и другие мировые державы. По их утверждению, в Вашингтоне сочли, что заявления России о возвращении войск с учений в места постоянной дислокации «могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение».

До этого американское издание Politico со ссылкой на аналитиков указало, что США не поверили в отвод российских войск от границы с Украиной и назначили новую дату вторжения на 20 февраля. В издании уверены, что ранее озвученная дата 16 февраля «отвлекла внимание» от более важных временных рамок. Эксперт по российским вооруженным силам Майкл Кофман указал, что именно действия российских войск после окончания совместных с Белоруссией учений 20 февраля помогут понять истинные намерения президента России Владимира Путина.

Также резонансным событием стал твит минобороны Великобритании, в котором военное ведомство опубликовало схему готовящегося «вторжения» России на Украину. Согласно карте под названием «Возможная ось вторжения президента Путина», сухопутные войска России нападут на Киев и Днепр: со стороны Крыма — вдоль Азовского побережья — и с территории Белоруссии. Вторая фаза нападения предусматривает движение из Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы. «Россия сохраняет значительное военное присутствие (близ Украины, — прим. Ленты.ру), силами которого можно провести внезапное вторжение», — написано в комментарии оборонного ведомства.

Заявления и действия США

Госсекретарь США Энтони Блинкен высказал мнение, что Россия лишь ищет предлог для того, чтобы напасть на Украину. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, Россия готовит провокации, чтобы обосновать вторжение на Украину. При этом Блинкен отметил, что Вашингтон не знает, как именно они будут выглядеть.

Госсекретарь выразил уверенность, что в ответ на данные сфабрикованные провокации российское правительство может «в показной манере созвать экстренные совещания» и объявить о необходимости «защиты российских граждан или этнических русских на Украине».

Позднее президент США Джо Байден прервал поездку в штат Огайо, объяснив это происходящими в Европе событиями. Во время выступления в поддержку своих инфраструктурных инициатив в городе Лорэйн американский лидер заявил, что вынужден срочно уехать. «Причина, по которой они [помощники] сказали мне, что пора уезжать — я не собирался так сразу — в надвигающейся на Вашингтон непогоде. И кое-что происходит в Европе прямо сейчас», — объявил глава Белого дома. Впрочем, он сократил свою поездку всего на 12 минут.