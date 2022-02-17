«Позднее в этом году »: Генсек НАТО анонсировал учения у границ России

НАТО проведет позднее в текущем году военные учения в Грузии. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в четверг на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран - участниц организации.

"Позднее в этом году в Грузии пройдут учения, НАТО будет в них участвовать", - заявил он, отвечая на вопрос о возможности проведения учений в Грузии в марте.

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Учения «Грузия — НАТО 2022» состоятся в марте на территории Совместного центра тренировок и оценок Грузия — НАТО (JTEC) в Крцаниси вблизи Тбилиси, сообщает Министерство обороны Грузии в Facebook. Совместная тренировка пройдёт уже в третий раз. Учениями от планировки до исполнительной фазы будет руководить грузинская сторона.

В тренинге примут участие более 20 членов и партнёров НАТО. В ходе тренинга участники сформируют навыки, необходимые для планирования операций НАТО с помощью компьютерного моделирования, — говорится в сообщении.

Учения пройдут на основе пакета «Грузия — НАТО» (SNGP), который республика получила в 2014 году по итогам саммита, прошедшего в Уэльсе. В последний раз командно-штабные учения Грузии и НАТО прошли в 2019 году.

Заключительный этап подготовки учений в совместном центре тренировок и оценок посетил начальник учебного центра Объединённых сил НАТО (JFTC) бригадный генерал Джозеф Спишак.

Грузия начала сотрудничество с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом Альянса. Об этом же заявлял и президент Михаил Саакашвили. Пришедшая в 2012 году к власти партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» продолжила курс на интеграцию в НАТО наряду с «поэтапной нормализацией отношений с РФ».

Кроме того, на март 2022 года анонсированы крупнейшие учения НАТО за полярным кругом Cold Response («Холодный ответ») с участием 35 тысяч военных из 28 стран. В учениях также будет участвовать американский авианосец USS Harry S Truman.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью испанской газете La Vanguardia, что поддерживает идею о приглашении Украины и Грузии на саммит альянса в Мадриде.

Отмечается, что встреча представителей НАТО пройдет 29–30 июня.

«Думаю, это хорошая площадка для встреч с партнерами», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что с точным форматом саммита нужно будет определиться.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что альянс пока не планирует принимать Украину в свой состав. Он напомнил, что альянс выражает поддержку Киеву, однако в каких-либо военных действиях на территории Украины участие принимать не планирует.

А спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что агрессия против Украины и ее территориальной целостности может ускорить вступление этой страны в НАТО.

Североатлантический Альянс (НАТО) быстро накапливает подразделения у границы Приднестровской Молдавской Республики. Как пишет проект WarGonzo, речь может идти о попытках осуществить нападение на Приднестровье.

«Поступающие сообщения о том, что в Румынии будет развернута новая боевая группа НАТО, говорят о том, что альянс попытается при помощи военного давления на Приднестровье создать для России дополнительный фронт противостояния. На сегодняшний день в Приднестровье находится около 1700 российских военнослужащих», — сообщает проект.

Также отмечается, что в случае попытки открытого нападения на республику, Россия может задействовать значительные силы со стороны Черного моря.

«Это, вероятно, является причиной того, почему НАТО до сих пор не напало на непризнанную республику», — подытожили там.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал лидеру Франции Эммануэлю Макрону вывести тысячи военных РФ с территории Беларуси после окончания проверки боеготовности. Совместные учения Союзного государства завершатся 20 февраля. До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Россия может использовать учения в Беларуси в качестве маскировки для «вторжения» на Украину.

Запад продолжает обвинять Москву в подготовке нападения на Украину. Основным мотивом для таких подозрений, как отмечают западные политики и журналисты, остаются более 100 тыс. российских военных, сосредоточенных на территории РФ вблизи украинских границ. Однако, несмотря на призывы к Москве отвести силы и тем самым снизить напряженность, сама НАТО активно расширяет свое присутствие в регионе.

Все больше военных альянса, в том числе из США, прибывают в страны Восточной Европы, которые граничат с Россией или Украиной. В начале января в Пентагоне сообщили, что поддержат усиление НАТО и также отправят на континент около 3 тыс. американских солдат. По словам военных, это необходимо для того, чтобы "продемонстрировать поддержку союзникам и сдержать агрессию со стороны России".

Как пояснили в ведомстве, около тысячи американских военных отправятся в Румынию из ФРГ, а еще порядка 2 тыс. будут переброшены в Германию и Польшу. Кроме того, еще более 8 тыс. американских солдат перевели в состояние повышенной готовности. В случае необходимости их пообещали также экстренно перебросить в Европу. Такая необходимость возникла уже 11 февраля, когда в Пентагоне объявили, что отправят на восточные рубежи еще 3 тыс. американских солдат.

Германия

Первые бойцы из 18-го воздушно-десантного корпуса США прибыли в Висбаден еще 4 февраля.

Как передавал американский канал CBS, около 2 тыс. американских военнослужащих вылетели с базы "Форт-Брэгг" в Северной Каролине, но только около 300 из них останутся на службе в ФРГ. Остальные будут передислоцированы в Польшу.

"Это первые из 2 тыс. солдат, прибывшие в Европу после объявления Пентагона о переброске дополнительных войск из Соединенных Штатов", — приводит Reuters заявление неназванного представителя Европейского командования ВС США.

Польша

Большая часть американской группировки отправляется именно в эту страну. В общей сложности туда прибудут почти 5 тыс. военных из 82-й воздушно-десантной дивизии США. Кроме того, к ним уже присоединились 350 военных из Великобритании.

Первый самолет с американскими солдатами приземлился в аэропорту Ясенка под Жешувом еще 5 февраля. До этого туда начала прибывать американская военная техника.

"Солдаты США будут действовать на юго-востоке нашей страны", — рассказал на брифинге по этому поводу глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Изначально планировалось, что в Польшу дополнительно направят 1,7 тыс. американских военных из числа прибывших в начале месяца в Висбаден. Однако, как заявил на минувшей неделе глава Пентагона Ллойд Остин, в ближайшие дни к ним присоединятся еще 3 тыс. военных с той же базы в Северной Каролине. Согласно источникам агентства Reuters, такое решение было принято в свете начала российских учений в Белоруссии и акватории Черного моря.

Власти США не исключают, что именно американские военные из Польши в случае необходимости будут эвакуировать из Украины граждан США.

Помимо американских солдат, 10 февраля в Польшу прибыли и 350 британских морских пехотинцев из 45-го батальона в составе 3-й бригады специального назначения.

"Они будут помогать польским вооруженным силам в рамках совместных учений, планирования действий на случай чрезвычайных ситуаций и институционального развития в условиях продолжающейся напряженности на украинской границе", — сказано в заявлении британского военного ведомства.

Таким образом в Польше теперь находятся в общей сложности 600 солдат из Великобритании.

Румыния

В эту страну прибывает около 1 тыс. американских военных. Это в дополнение более чем к 900 бойцам, которые уже находятся там в рамках обычной ротации. Кроме того, НАТО планирует создать в стране постоянную боевую группировку.

Начавшие прибывать в страну американцы будут дислоцированы на базе "Михаил Когэлничану" (уезд Констанца, юго-восток страны), которую войска США начали использовать еще в 1999 году, за пять лет до того, как Румыния присоединилась к НАТО.

Ранее в Пентагоне сообщали, что в Румынию направят механизированную бригаду на колесных бронетранспортерах Stryker из 2-го кавалерийского полка, а также военных других специальностей (артиллерия, саперы, структуры поддержки). Первая американская колонна прибыла в страну из базы Вилсек (Германия) в минувшую среду.

Возглавить укрепление военного потенциала Румынии в рамках НАТО также предлагала Франция. Речь может идти о дополнительной переброске еще около 1 тыс. военных из разных стран вдобавок к уже находящейся в Румынии международной группировке. Решение по этому вопросу могут принять на этой неделе на встрече министров обороны стран НАТО. Неформально этот вопрос считается фактически решенным.

Как отметили в НАТО, после 2014 года альянс решил создать четыре таких группировки, в трех балтийских странах и в Польше. Польской руководят американцы, эстонской — британцы, латвийской — канадцы, а литовской, которая отметила пять лет существования, руководит Германия, и в ее составе военные из шести-семи стран НАТО. Румынскую группировку может возглавить Франция. В стране уже размещены многонациональные сухопутные силы НАТО численностью до 4 тыс. человек.

"Теперь, впервые в зоне Черного моря, НАТО создает связку на уровне Балтийское море — Черное море, у нас будет здесь боевая группировка НАТО", — рассказал заместитель генсека военной организации Мирча Джоанэ.

Боевые группы альянса вооружены танками, боевыми машинами, самоходной артиллерией и средствами ПВО.

Болгария, Литва, Эстония

НАТО также расширяет свое присутствие и в других странах региона. Туда пребывают самолеты, боевая техника и военные специалисты.

По сообщениям агентства Reuters, Болгария также планирует собрать свою боевую группу численностью до 1 тыс. военнослужащих под болгарским командованием и в тесном сотрудничестве с НАТО. В нее войдут солдаты и из других стран. Сейчас в стране находится около 2,5 тыс. американских военных.

Согласно информации НАТО, 11 февраля Болгария приняла 130 испанских военнослужащих и четыре истребителя для поддержки "миссии альянса по воздушному патрулированию". Ожидается, что в апреле и мае в страну доставят еще два самолета F-35 из Нидерландов.

Также за счет сил из Нидерландов увеличится численность войск в боевой группе НАТО в Литве. Как заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, до недавних пор страна направляла в литовский батальон НАТО передового базирования по 270 военнослужащих, теперь этот показатель вырастет до 350. Еще 350 германских солдат вдобавок к уже 500 несущим там службу начали прибывать в Литву из Германии уже на этой неделе.

В конце января о планах усилить присутствие на востоке сообщили и в Лондоне. В частности, британские власти объявили, что удваивают численность своих войск в Эстонии и направляют туда дополнительное вооружение.

Премьер-министр Борис Джонсон отмечал, что Великобритания может усилить в этой стране боевую группу НАТО и поддержать ее истребителями RAF Typhoon, а также кораблями Королевского флота.

Сейчас в эстонскую группу, которую возглавляет королевство, входят около 900 британских солдат, а также военные из Франции, Дании и Исландии. Всего группа насчитывает около 1,2 тыс. бойцов. Однако уже в этом месяце Лондон усилит ее, расширив до около 2 тыс. человек.

Дальнейшее укрепление флангов

После заседания Совета Россия — НАТО 12 января генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости расширять военное присутствие в Восточной Европе.

Так, несколько стран блока, включая Испанию, Данию и Нидерланды, пообещали разместить дополнительные истребители и военно-морские силы на востоке и в Балтийском море. О готовности усилить присутствие заявили Франция и Нидерланды.

Как сообщило на прошлой неделе немецкое агентство DPA, в НАТО действительно готовятся расширить число международных воинских групп в Болгарии, Словакии и Румынии. Прежде они базировались лишь в Польше и странах Прибалтики.

На днях Столтенберг также заявил, что в Европе все еще существует реальный риск военного конфликта, и подтвердил готовность блока и дальше укреплять восточные фланги.

Ранее в Кремле уже комментировали эти заявления, указывая на то, что они лишь подтверждают обеспокоенности Москвы. Так, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, повышенная активность НАТО вблизи границ России не может игнорироваться российскими военными.

"Все это происходит не из-за того, что делаем мы, Россия. Это все происходит из-за того, что делают НАТО, Соединенные Штаты, и за счет той информации, которую они распространяют", — заявил Песков.

Он также назвал отправку американских военных эскалацией напряженности.