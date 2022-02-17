Донецкий аэропорт попал под обстрел

Территория Донецкого аэропорта находится под обстрелом. Как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», огонь ведется с помощью артиллерийских систем калибром 152 мм.

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Как сообщает РИА Новости, обстрелам также подверглись окраины Донецка. По словам представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики выпустили пять мин калибром 82 мм.

Напомним, что за утро 17 февраля украинские силовики пять раз обстреляли территорию Луганской народной республики, в том числе и с помощью запрещенных Минскими соглашениями минометов. Позднее стало известно о еще пяти случаях обстрела.