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29 минут назад

Донецкий аэропорт попал под обстрел

Елена Прошина

Территория Донецкого аэропорта находится под обстрелом. Как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», огонь ведется с помощью артиллерийских систем калибром 152 мм.

Донецкий аэропорт попал под обстрел
Фото: ReutersReuters

Как сообщает РИА Новости, обстрелам также подверглись окраины Донецка. По словам представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики выпустили пять мин калибром 82 мм.

Напомним, что за утро 17 февраля украинские силовики пять раз обстреляли территорию Луганской народной республики, в том числе и с помощью запрещенных Минскими соглашениями минометов. Позднее стало известно о еще пяти случаях обстрела.

Подразделения народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики открыли ответный огонь по огневым точкам ВСУ. Как отметил представитель ведомства, ответная стрельба была вынужденной и необходима для защиты гражданского населения.

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