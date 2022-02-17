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1 час назад

Израиль нанес ракетные удары по югу Сирии

Lenta.ru

ВВС Израиля нанесли ракетные удары по по нескольким точкам на юге Сирии. Об этом сообщает агентство SANA.

Израиль нанес ракетные удары по югу Сирии
Фото: ReutersReuters

«Израильский противник обстрелял несколько точек в окрестностях города Закия в южной части провинции Дамаск несколькими ракетами, в результате чего был нанесен материальный ущерб», — говорится в сообщении агентства.

Военный источник SANA уточнил, что удар был нанесен с оккупированных Израилем Голанским высотам ракетами типа «земля-земля».

9 февраля стало известно, что один сирийский военный погиб и пятеро были ранены в результате атаки со стороны армии Израиля по сирийским ПВО. Четыре истребителя ВВС Израиля нанесли удар по объектам в районе населенного пункта Кисва провинции Дамаск. Позже израильская армия нанесла еще 10 ударов.

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